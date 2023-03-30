Буде так, як із Кримським мостом: Данілов пояснив свій натяк про далекобійний безпілотник біля Кремля

Данілов впевнений, що внутрішні чвари, які уже є всередині країни, будуть тільки нарощуватися.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував свій допис у Twitter про далекобійний безпілотник біля Кремля. Він впевнений, на Росію найближчим часом чекає "неминуча фрагментація".

Таку думку Данілов висловив під час телемафону у четвер, 30 березня.

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"Тут немає ніяких загадок. Якщо РФ знищує наші міста та інфраструктуру, вбиває наших дітей, ми не маємо спокійно за цим спостерігати. Якщо кілька місяців тому я робив натяки на те, що Кримський міст буде зруйновано, минув певний проміжок часу для того, щоб це сталося. Так само буде і з Москвою. Ми не будемо спокійно спостерігати, заплющивши очі, як вони вбивають наших громадян та чинити тут неподобства. Ми будемо обов’язково відповідати. І ніхто не сховається", - наголосив посадовець.

Данілов впевнений, що внутрішні чвари, які уже є всередині країни, будуть тільки нарощуватися, що неминуче призведуть до розпаду РФ.

"Путін сам розв’язав ситуацію, пов’язану з тим, що буде — фрагментація Росії. Я більш ніж переконаний, що це відбуватиметься найближчим часом. Розмови відносно багатіїв, які заробляли гроші спільно з Путіним, та подібні настрої існують серед всієї так званої бізнес-еліти на території Росії. Внутрішні чвари, які там будуть нарощуються, тільки пришвидшать процес руйнації Росії", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, 29 березня секретар РНБО Олексій Данілов опублікував твіт, на якому — історичне фото 1987 року. Тоді на Червоній площі в Москві німець Русь приземлив невеликий літак, обійшовши всю систему протиповітряної оборони тодішньої радянської Росії.

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