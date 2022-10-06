"Буде зміна режиму": Резніков спрогнозував провал мобілізації в Росії та описав наслідки

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що провал мобілізації в Росії та неспроможність забезпечити армію всім необхідним призведуть до зміни теперішнього режиму в цій державі.

Про це очільник Міноборони розповів в інтерв’ю "Forbs-Україна".

"Факти, які я спостерігаю – це провал "могилізації" в Росії, їхній провал забезпечення оцього військового контингенту", – сказав Резніков.

Він зазначив, що в російській армії є проблеми з виконанням оборонного замовлення.

"Ми маємо точну інформацію з нашими турецькими партнерами, що росіяни намагалися замовити в них через треті країни 200 тисяч бронежилетів і 500 тисяч комплектів зимового одягу. Це означає, що у них з цим біда. До речі, Туреччина їм відмовила. Тепер уявіть собі: вони бігають по ринку та думають, де їм взяти бронежилети та одяг", – поінформував міністр.

У цьому контексті він висловив переконання, що в росіян буде провал.

"Це сніжний ком, і він уже покотився. Це провал існуючого режиму РФ, вони почнуть когось звинувачувати, бо їм потрібні голови, буде зміна режиму", – прогнозує Резніков.

Водночас він зазначив, що протягом цього часу українські війська просуватимуться в межах контрнаступальної операції.

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Голова Міноборони також сподівається, що Україна за підтримки західних партнерів після виходу на адміністративні кордони 1991 року сяде за стіл переговорів з новим російським керівництвом.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, Резніков також інформував, що на війну до України очікується прибуття 150 тис. мобілізованих росіян. Вони мають поповнити ті військові частини, що зазнали значних втрат на фронті.

За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, росіяни не дуже охоче йдуть воювати до України. Так, лише за перші два тижні мобілізації в РФ понад дві тисячі росіян звернулися до України з бажанням здатися в полон.

Зауваживо, що радник Офісу президента Олексій Арестович припускає – Росія може зібрати до 17 млн мобілізованих.

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