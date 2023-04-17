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"Будемо лише транзитною країною": Словаччина розширила перелік продуктів, заборонених до імпорту з України

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1090
Час на прочитання
2 хв
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"Будемо лише транзитною країною": Словаччина розширила перелік продуктів, заборонених до імпорту з України

Фото: Freepik

Список заборонених продуктів з України розширюється.

Окрім зерна, Словаччина не буде імпортувати з України кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі. 

Про це йдеться у Aktuality.

17 квітня уряд Словаччини провів позачергове засідання, на якому схвалив пропозицію заборонити ввезення деяких українських продуктів харчування. Список ще може змінитися. Однак у ньому немає продуктів тваринного походження, які ще не заборонені Міністерством сільського господарства.

"Польща запровадила суворі заборони, тому ми були змушені реагувати, щоб захистити словацький ринок", — пояснив тимчасово призначений міністр сільського господарства Самуель Влчан.

Водночас він додав, що, на відміну від Польщі, Словаччина буде лише транзитною країною в межах солідарності.

"Хочу запевнити громадськість, що всі продукти, які є на ринку та походять з України, перебувають під наглядом і аналізуються", – сказав Йозеф Біреш, директор Держпродовольчої адміністрації.

Він також пояснив, що заражене зерно все ще знаходиться на млині і наразі очікує рішення щодо того, як його утилізувати.

Нагадаємо, Польща офіційно заборонила імпорт зерна з України. Таку постанову ради міністрів Польщі оприлюднив польський міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда. 

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Дата публікації
Перегляди
1090
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