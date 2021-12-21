"Будемо вживати адекватні військово-технічні заходи": Путін звинуватив НАТО в напруженості в Європі

"Будемо вживати адекватні військово-технічні заходи": Путін звинуватив НАТО в напруженості в Європі

Він попередив, що РФ буде реагувати на "недружні кроки".

Російський президент Володимир Путін звинувати НАТО в напруженості, яка утворилася в Європі.

Про це він сказав під час коллегії Міноборони.

"Це що зараз відбувається, та напруженість в Європі - це їхня провина. Росія виступає за рівну і неподільну безпеку на всьому Євразійському просторі. У випадку продовження агресивної лінії західних колег, ми будемо приймати адекватні військово-технічні заходи. На недружні кроки жорстко реагувати і маємо на це повне право", - заявив очільник Кремля.

Як повідомлялося, голова делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що Росія дасть військову відповідь НАТО, якщо Альянс "продовжуватиме наступати на хворі точки".

Тим часом США заявили, що право України визначати свої перспективи щодо членства в НАТО, а також рішення країн Альянсу про його розширення, відповідають основам європейської безпеки.

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