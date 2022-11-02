"Будемо смоктати": у Росії жінка зняла ролик, як її дитина жує цукерку в формі статевого органа

У Бєлгороді росіянка, вимагаючи аліментів, зняла ролик, як її дитина жує цукерку у формі чоловічого статевого органа. Вона відправила відео колишньому чоловіку і підписала його, що "вони з дитиною сидітимуть та смоктатимуть".

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Росіянка Анастасія, вимагаючи від свого колишнього чоловіка аліментів, вирішила зняти "скрепне відео". Вона купила своїй малолітній дитині льодяник у формі чоловічого статевого органу, зняла на відео, як дитина жує цукерку та підписала його, що "вони будуть смоктати". Проте колишній чоловік жительки Бєлгорода не оцінив "креативу" та звернувся до поліції.

Росіянка ж вирішила поскаржитись на колишнього чоловіка губернатору Бєлгородської області Гладкову, бідкаючись, що їй не платять аліментів, а відео нібито було жартом.

Тепер росіянкою займеться поліція.

Росія та боротьба за "скрепи"

Російський диктатор Путін оголосив "війну" західним цінностям. Він задекларував, що в Росії повинні панувати православні "скрепи". Для цього у Кремлі навіть придумали, що однією із причин війни є "десатанізація" України, оскільки в нашій державі нібито зневажають "православні цінності" та є багато "сект". Зате у РФ все добре з "цінностями". Там священник РПЦ закликає жінок більше народжувати дітей, щоб відправляти їх на війну вбивати українців. А коли ті гинуть - щоб матерям було не жаль своїх дітей.

Також у РФ 15-річна школярка вчинила самогубство через нерозділене кохання до своєї однокласниці. Дівчина залицялась до своєї однолітки, а коли та не відповіла взаємністю, російська школярка вчинила самогубство.

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