"Будемо її підтримувати": Путін несподівано похвалив Гарріс та розкритикував Трампа

Російський диктатор Володимир Путін видав кілька компліментарних реплік щодо кандидатки у президенти США від демократів Камали Гарріс.

Під час виступу на "Росконгресі" Путін раптом нагадав, що чинний президент Джо Байден, вийшовши з президентських перегонів, попросив усіх своїх виборців підтримати кандидатуру Гарріс. Тож, як зазначив кремлівський диктатор, він також "підтримає" кандидатку від демократів, але "з повагою ставитиметься до вибору американського народу", передає УНІАН.

"Чинний президент Байден, якого зняли з перегонів, рекомендував всім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. Ну, от ми теж так зробимо – будемо її підтримувати", – заявив Путін з посмішкою.

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Президент РФ сказав, що у Гарріс "заразливий сміх", отже в неї "все добре". Він додав – якщо у Гарріс все добре, отже він сподівається на пом'якшення санкцій щодо Росії у разі її перемоги.

"Трамп же запровадив таку кількість санкцій та обмежень щодо Росії, скільки до нього не запроваджував жоден президент. Якщо у пані Гарріс все добре, то, може, вона утримається від цього", – заявив Путін.

Нагадаємо, видання Foreign Policy оприлюднило "реалістичний" сценарій закінчення війни і зазначило, що російський диктатор Володимир Путін не відступиться.

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