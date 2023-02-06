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Будинки складаються, як карткові: моторошні фото і відео землетрусу в Туреччині

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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7719
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© Associated Press
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Фото: yenisafak.com / ©
Фото: yenisafak.com / ©
© Associated Press
©

Магнітуда землетрусу становила 7,6 бала, а його епіцентр залягав на глибині 7 км.

У Туреччині стався новий потужний землетрус силою 7,6 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Поштовхи було зафіксовано о 13:24 за місцевим часом (12:24 за київським - ред.). Епіцентр землетрусу залягав на глибині 7 км в районі Елбістан, що у провінції Кахраманмараш на південному сході країни, де стався і попередній землетрус.

Будинки складалися, мов карткові.

Щонайменше 912 людей загинули та 5 385 поранені в Туреччині внаслідок землетрусу.

За добу Туреччину сколихнули три землетруси.

Рятувальники та місцеві жителі шукають під завалами тих, хто вижив.

У країні оголошено надзвичайний стан.

Нагадаємо, через землетрус у Туреччині постраждали обʼєкти ЮНЕСКО — обвалилася історична фортеця у Газіантепі, включена до Списку всесвітньої спадщини.

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Дата публікації
Перегляди
7719
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