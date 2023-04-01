Будинок та хлів з козами знесло в море: Норвегією прокотилася серія снігових лавин, є жертви

На крайній півночі Норвегії зійшло кілька снігових лавин, які забрали життя чотирьох людей.

Про це пише BBC.

Так, на острові Рейнойя лавина знесла в море будинок і хлів. За даними влади, підтверджено загибель двох людей і 140 кіз, які на той момент перебували в сараї.

Також двоє туристів загинули в двох інших лавинах. Вважається, що обидва були іноземцями, хоча їхні національності поки що невідомі.

"Там було п'ятеро людей іноземного походження, які були на прогулянці в цьому районі. Ми можемо підтвердити, що одна людина загинула", - повідомив речник поліції Мортен Петтерсен.

Двоє інших були поранені, один у важкому стані, а інший отримав "поранення середньої тяжкості", додав речник поліції.

Пізніше ввечері поліція повідомила, що четверта людина загинула в іншій лавині в Сторслеті.

"Ця людина була частиною великої іноземної туристичної групи. Інший член групи, який перебував на місці події, знайшов цю людину і повідомив про це рятувальні служби", - йдеться в заяві поліції.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре назвав загибель людей "трагічним початком Великодня".

У цю пору року в Норвегії лавини сходять майже щодня, і, за оцінками експертів, під загрозою опиняються до 7% території країни.

Нагадаємо, у Карпатах зійшла лавина з однієї з найвищих вершин.

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