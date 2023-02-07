"Будинок трусило, як коробку з цукерками": українка розповіла про пережитий землетрус у Туреччині

Жінка відчула підземні поштовхи, схопила взуття, розбудила сусідів і вибігла з будинку на вулицю.

Українка Марія, яка живе та працює у турецькому місті Газіантеп, що стало одним з епіцентрів землетрусу, розповіла про пережите.

У розмові з ВВС, жінка згадує, що вночі вона прокинулася о 4 ранку від того, що "квартира ходить ходуном".

"На секунду в мене був флешбек, що я в Україні й це обстріли. Буквально за секунду я зрозуміла, що це землетрус", - розповіла вона.

Будинок, в якому мешкає Марія, вцілів, лише в квартирі пішли тріщини. Проте у місті є суттєві руйнування.

На роботі, де працює жінка, регулярно проводять тренінги, як поводитися у випадку землетрусу. Основна порада - вийти з будівлі на відкриту місцевість.

Марія схопила взуття та куртку і розбудила своїх сусідів з цокольного поверху. Разом з ними на вулицю вибігали люди з прилеглих будинків.

Вона згадує, що "будинок трусило, як коробку з цукерками".

Люди вибігали в паніці, каже жінка. Ті, у кого були автомобілі, виїжджали. Так її знайома з дітьми виїхала просто в чисте поле.

За словами українки, було дві потужні хвилі землетрусу. Третя була дещо слабша. У перерві між трусінням вона встигла забігти в квартиру по мобільний телефон та документи.

"Усі люди стояли в парку біля нас. Через три години ми повернулися в будинок, тому що змерзли і промокли. Вже не було подальших повідомлень про небезпеку в інтернеті та через смс-розсилку", - розповідає Марія.

Землетруси у цьому регіоні не рідкість, адже Туреччина розташована в одній із найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі.

За час свого перебування в Туреччині Марія вже пережила кілька землетрусів, але вони були незначні.

Один з будинків завалився неподалік від місця її роботи. Також про зруйновані будинки розповідали її знайомі.

У квартирі Марії відсутнє електропостачання, водночас газ і вода є.

Нагадаємо, українське посольство у Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після руйнівного землетрусу. У відомстві зазначили, що їхній стан задовільний, загроз їхньому життю немає.

Як вже повідомлялося, землетрус магнітудою 7,8 стався у Туреччині 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Також він зачепив Сирію. Кількість жертв внаслідок землетрусу у цих країнах зросла до понад 5 тисяч.

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