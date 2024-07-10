Будинок Вінстона Черчилля 1940-х років виставлено на продаж: адреса, ціна та фото

На продаж виставлено будинок колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля.

Про це повідомляє Mirror.

Воєнний лідер придбав нерухомість у Кенсінгтоні приблизно за 240 000 фунтів стерлінгів 1946 року, коли програв загальні вибори. Тепер ця нерухомість коштуватиме покупцю колосальні 19,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Нинішні власники придбали будинок 2001 року приблизно за 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

За даними English Heritage, Черчилль відремонтував будинок і, як повідомляється, перетворив одну кімнату на свою "снобську бібліотеку", що містить велику колекцію його улюблених книжок. Пізніше він купив нерухомість по сусідству, і згодом ці дві власності об'єдналися в один будинок.

Резиденція за адресою 29 Hyde Park Gate розташована в тихому і престижному безвиході і може похвалитися гарним садом, а також чотирма просторими поверхами. Тут є велика вітальня, що ідеально підходить для розваг, і шість просторих спалень.

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У головній спальні є власна тераса з чудовим видом на Лондон, а також простора ванна кімната з джакузі, оздобленою мармуром. Також є велика кухня та тренажерний зал. Крім того, будинок має чарівні деталі, такі як каміни в низці кімнат та оригінальну ліпнину.

Агенти з нерухомості Knight Frank, які виставили дім на продаж, заявили: "Будинок широкий, займає чотири поверхи і пропонує винятковий простір для розваг, з особливою та рідкісною вітальнею подвійної висоти, яка веде до дійсно гарного і спокійного саду, що виходить на захід. Основна спальня виходить на терасу, що виходить на захід, з видом на сад".

Кажуть, що Черчилль одужував тут після перелому ноги в Монте-Карло, а спальня на першому поверсі служила йому післяопераційною палатою.

Нагадаємо, пістолети Наполеона, якими він мав намір скоїти самогубство, продали на аукціоні. Кажуть, що він хотів використати їх в ніч проти 12 квітня 1814 року.

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