Будинок жінки знесли бульдозером, поки вона була у відпустці – фото

Розлючена жінка вимагає відповідей після того, як повернулася з відпустки і виявила, що будинок, що належить їй, був випадково знесений, поки її не було.

Про це повідомляє Fox 5.

На тому місці, де колись стояла давня сімейна власність С'юзан Годжсон в Атланті, штат Джорджія, США, залишилася лише купа руїн після того, як через дивну помилку компанія зі знесення будівель вирушила не за тією адресою.

"Я в люті. Я весь час прокидаюся з думкою: "Це все жарт чи щось таке?". Я просто шокована", - сказала домовласниця.

Будинок жінки знесли бульдозером / Фото: Fox 5

Вперше С'юзан дізналася про жахливу подію, коли їй зателефонувала сусідка і запитала, чи найняла вона когось, щоб знести будинок. Вона пригадала: "Я сказала "ні", а вона сказала: "Ну, тут є хтось, хто щойно зніс увесь дім і зніс його повністю".

Коли сусідка зіштовхнувся з компанією зі знесення будівель, С'юзан стверджує, що робітники розлютилися. "Він порадив їй заткнутися і зайнятися своїми справами", - сказала вона.

Годжсон послала члена сім'ї попросити дозвіл на знесення, але з'ясувалося, що компанія випадково зруйнувала не той будинок. Але, усвідомивши свою помилку, жінка стверджує, що працівники просто зібрали речі і залишили її будинок у "великому безладді".

Будинок жінки знесли бульдозером / Фото: Fox 5

У той час ця будівля була порожньою і ніхто там не жив протягом 15 років, але С'юзан наполягає, що вона була в хорошому стані.

Жінка повідомила про інцидент до поліції і поговорила зі своїми адвокатами, вона досі не впевнена, яку позицію займає. "Ми продовжуємо тиснути у різних напрямках, щоб побачити, чи станеться щось. Ми все ще перебуваємо у процесі з'ясування, що робити", - сказала вона.

С'юзан Годжсон / Фото: Fox 5

С'юзан каже, що компанія, відповідальна за знесення, досі не зв'язалася з нею щодо інциденту. "Як люди просто приходять і зносять чиюсь власність, а потім просто їдуть? Як вони можуть думати, що це нормально?" - додала вона.

"Мені просто хотілося б, щоб ми могли вирішити проблему, яку вони створили".

Будинок жінки знесли бульдозером / Фото: Fox 5

Fox 5 отримала заяву компанії, в якій йдеться про те, що вона розслідує проблему і працює над її вирішенням.

Але С'юзан тепер переймається про водо та газопроводи, які могли бути пошкоджені під час знесення. "Я думаю, компанія має перепросити і їй потрібно вирішити проблему", - сказала вона.

Нагадаємо, жінка хоче змінити ім'я шестирічної дитини після "жахливого" зізнання чоловіка. Він благав її не робити цього, але вона налаштована рішуче.

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