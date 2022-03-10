Будівельний гігант Caterpillar вийшов з РФ й пожертвував мільйон доларів на підтримку України: нюанси

«Операції в Росії стають дедалі складнішими, включно з перебоями в ланцюжку постачання, а також санкціями, тож ми призупиняємо діяльність на наших виробничих потужностях в Росії»,- йдеться в заяві.

Американський будівельний гігант - компанія Caterpillar оголосила про згортання своєї бізнес-діяльності на території Росії, а також про виділення понад $1 млн на розв’язання гуманітарної кризи в Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті компанії, передає Укрінформ.

«Операції в Росії стають дедалі складнішими, включно з перебоями в ланцюжку постачання, а також санкціями, тож ми призупиняємо діяльність на наших виробничих потужностях в Росії»,- зазначається в повідомленні.

Крім того, в компанії висловили глибокий жаль у зв’язку з трагічними подіями, які продовжують відбуватися в Україні на тлі агресії РФ.

«Через Caterpillar Foundation ми жертвуємо понад $1 мільйон на підтримку як нагальних, так і довгострокових потреб гуманітарної кризи в Україні»,- зауважили в компанії.

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