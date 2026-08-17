Будівельники прокладали трубу і знайшли скарб: під будинком на них чекали мільйони

Будівельники під час демонтажу знайшли скарб

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У Бельгії під час демонтажу будинку робітники знайшли скарб, вартістю орієнтовно 9 мільйонів євро. Чоловіки зазначили, що спочатку не повірили, що це справжнє золото.

Про це пише VRT.

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Будівельники мали знести будівлю у Сінт-Гілліс-Дендермонде, під час чого вони виявили скарб із золотих монет та злитків, замурований у стіну підвалу.

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«Нашою першою реакцією було, власне, здивування, невіра. Ми, звичайно, не очікували знайти золото. Ми натрапили на нього під час виконання земляних робіт з прокладання труби для каналізаційної системи», — сказав Кобе, місцевий будівельник.

Керівник будівельного майданчика Маріо не міг повірити своїм очам.

«Вони вигукнули: „Ми знайшли золото!“ Я підійшов подивитися й підняв золото. Ми продовжували викопувати все більше монет і злитків. Лише тоді до нас дійсно дійшло, що ми знайшли. Це було дивне відчуття», - розповів Маріо.

Будівельники повідомили про знахідку власникам будівлі та поліції. Вони сподіваються, що їм виплататять частку із знайденого скарбу.

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Наразі поліція встановлює кому належить золото.

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