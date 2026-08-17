ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Будівельники прокладали трубу і знайшли скарб: під будинком на них чекали мільйони

Будівельники з Бельгії розповіли, як їм вдалось знайти скарб, вартістю майже 9 мільйонів євро.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Будівельники під час демонтажу знайшли скарб

Будівельники під час демонтажу знайшли скарб

У Бельгії під час демонтажу будинку робітники знайшли скарб, вартістю орієнтовно 9 мільйонів євро. Чоловіки зазначили, що спочатку не повірили, що це справжнє золото.

Про це пише VRT.

Будівельники мали знести будівлю у Сінт-Гілліс-Дендермонде, під час чого вони виявили скарб із золотих монет та злитків, замурований у стіну підвалу.

«Нашою першою реакцією було, власне, здивування, невіра. Ми, звичайно, не очікували знайти золото. Ми натрапили на нього під час виконання земляних робіт з прокладання труби для каналізаційної системи», — сказав Кобе, місцевий будівельник.

Керівник будівельного майданчика Маріо не міг повірити своїм очам.

«Вони вигукнули: „Ми знайшли золото!“ Я підійшов подивитися й підняв золото. Ми продовжували викопувати все більше монет і злитків. Лише тоді до нас дійсно дійшло, що ми знайшли. Це було дивне відчуття», - розповів Маріо.

Будівельники повідомили про знахідку власникам будівлі та поліції. Вони сподіваються, що їм виплататять частку із знайденого скарбу.

Наразі поліція встановлює кому належить золото.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie