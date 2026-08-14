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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Будівельники у підвалі будинку знайшли великий ящик із золотом: чому у них забрали скарб (фото)

У Бельгії будівельники знайшли скарб у підвалі будинку. Про це вони повідомили поліції і правоохоронці встановлюють кому належало золото.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Скарб, який знайшли у Бельгії

Скарб, який знайшли у Бельгії / © VRT

У Бельгії в місті Дендермонде будівельники зробили незвичайне відкриття: у стіні підвалу вони знайшли замурований ящик, наповнений злитками та старими золотими монетами. Вартість скарбу оцінюється приблизно в 9 млн євро.

Про це пише бельгійське видання VRT.

«Золото складається з пронумерованих злитків та старих золотих монет, захованих у скрині в підвалі», — сказав Герт Хіллаерт із CAW Oost-Vlaanderen, громадської організації, якій належить ця будівля.

За оцінками, знахідка може коштувати близько 9 млн євро.

Золоті монети, які знайшли у Бельгії. Фото: поліція Дендермонда

Золоті монети, які знайшли у Бельгії. Фото: поліція Дендермонда

Співробітники будівельної компанії не намагалися забрати знайдені коштовності. Про знахідку вони повідомили власника будівлі та поліцію. Правоохоронці вилучили скарб і доставили його в безпечне місце. Справою зайнялася прокуратура Східної Фландрії.

Невідомо, кому належало золото, коли його замурували, і чому хтось вирішив сховати скарб саме в цьому місці. Тепер слідчі спробують відтворити історію скарбу. У цьому можуть допомогти, зокрема, номери, що знаходяться на злитках.

Організація, якій належить будівля, CAW Oost-Vlaanderen займається наданням допомоги людям, які опинилися у скрутному життєвому становищі. Поки встановлюється, кому по закону належить скарб.

Золоті злитки. Фото: поліція Дендермонда

Золоті злитки. Фото: поліція Дендермонда

Нагадаємо, сантехнік під час ремонту вілли у Відні випадково знайшов замуровану в підлозі металеву скриню із золотими монетами. Вартість скарбу оцінили приблизно у 2,4 мільйона доларів.

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