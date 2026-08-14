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Будівельники у підвалі будинку знайшли великий ящик із золотом: чому у них забрали скарб (фото)
У Бельгії будівельники знайшли скарб у підвалі будинку. Про це вони повідомили поліції і правоохоронці встановлюють кому належало золото.
У Бельгії в місті Дендермонде будівельники зробили незвичайне відкриття: у стіні підвалу вони знайшли замурований ящик, наповнений злитками та старими золотими монетами. Вартість скарбу оцінюється приблизно в 9 млн євро.
Про це пише бельгійське видання VRT.
«Золото складається з пронумерованих злитків та старих золотих монет, захованих у скрині в підвалі», — сказав Герт Хіллаерт із CAW Oost-Vlaanderen, громадської організації, якій належить ця будівля.
За оцінками, знахідка може коштувати близько 9 млн євро.
Співробітники будівельної компанії не намагалися забрати знайдені коштовності. Про знахідку вони повідомили власника будівлі та поліцію. Правоохоронці вилучили скарб і доставили його в безпечне місце. Справою зайнялася прокуратура Східної Фландрії.
Невідомо, кому належало золото, коли його замурували, і чому хтось вирішив сховати скарб саме в цьому місці. Тепер слідчі спробують відтворити історію скарбу. У цьому можуть допомогти, зокрема, номери, що знаходяться на злитках.
Організація, якій належить будівля, CAW Oost-Vlaanderen займається наданням допомоги людям, які опинилися у скрутному життєвому становищі. Поки встановлюється, кому по закону належить скарб.
Нагадаємо, сантехнік під час ремонту вілли у Відні випадково знайшов замуровану в підлозі металеву скриню із золотими монетами. Вартість скарбу оцінили приблизно у 2,4 мільйона доларів.