Світ
442
Будівельний кран упав на поїзд: щонайменше 32 людини загинули (фото)

Аварія сталася через недбалість, порушення проєктних норм або неякісні матеріали.

Анастасія Павленко
На місці трагедії

На місці трагедії / © Associated Press

У Таїланді будівельний кран упав на поїзд, що рухався з Бангкока до провінції Убонратчатхані. Загинули щонайменше 32 людини, ще 66 отримали поранення.

Про це повідомляє BBC.

Кран зірвався під час підйому великого бетонного елемента і впав на вагони поїзда. Деякі вагони зійшли з рейок, один загорівся. На борту перебував 171 пасажир — здебільшого школярі та робітники. Серед постраждалих — однорічна дитина та 85-річний чоловік, семеро людей перебувають у критичному стані.

На місці трагедії / © Associated Press

На місці трагедії / © Associated Press

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що аварія сталася через недбалість, порушення проєктних норм або неякісні матеріали. Компанія вже раніше фігурувала у справі обвалу хмарочоса в Бангкоку.

За останні сім років у Таїланді трапилося понад 150 подібних аварій на транспортних та будівельних об’єктах через слабкий контроль за безпекою.

Нагадаємо, у Бангкоку обвалилася дорога, утворивши воронку глибиною понад 50 метрів і площею майже 900 квадратних метрів.

442
