«Будьте сильні і майте в серцї відвагу»: Борис Джонсон заговорив українською під час свого великоднього звернення

Нехай звістка надії воскреслого Христа принесе вам силу.
Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у великодньому привітанні звернувся не тільки до британців, а й до українців, відео якого він виклав у Twitter.
«Будьте сильні і майте в серцї одвагу, ви всі, що вповаєте на Господа», — сказав Джонсон українською.
«Бажаю християнам усього світу щасливої та благословенної Великдня, включно з християнами України, незалежно від того, відзначаєте ви Великдень сьогодні чи пізніше цього місяця. Нехай звістка надії воскреслого Христа принесе вам силу», — привітав людей Джонсон.
Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022
May the risen Christ’s message of hope bring you strength.
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Додамо, що сьогодні, 17 квітня, в українців Вербна неділя - одне з головних християнських свят, під час якого в храмах освячують вербу. ТСН.ua розповідає, коли Вербна неділя 2022 року та яких традицій слід дотримуватися.
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