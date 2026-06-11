«Будьте ввічливі з осами»: українка в Німеччині розповіла про штрафи до €50 тис. за вбиту комаху

Українка розповіла про жорсткі екологічні закони у Німеччині / © Pixabay

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Німеччина відома своїми суворими правилами, але деякі закони здатні відверто шокувати українських біженців. Українська біженка Людмила Русіна розповіла, як у Німеччині можна «вхопити» штраф 5 тисяч євро, якщо ви знищили осине гніздо.

Про це блогерка розповіла у Tik-Tok.

«Будьте ввічливі з осами в Німеччині. Бо за їхнє знищення тут загрожує штраф у 5 тисяч євро. А якщо ще й гніздо рідкісних шершнів зруйнуєте, то ваш бюджет зменшиться аж на 50 тисяч євро», — попередила українка.

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Як пояснює блогерка, у Німеччині діє надсуворе законодавство, яке захищає диких тварин, комах та птахів від будь-якого втручання людини. Навіть якщо тварина здається вам пораненою чи покинутою, чіпати її самостійно категорично заборонено.

«Колись на курсах німецької, стурбовані цим питанням, ми запитали у вчительки, чи можна ліквідувати осу, що випадково залетіла і докучала нам. То вона здивувалася і запитала: „А навіщо?“, — поділилася українка.

Вона уточнила, що у разі ненавмисного заподіяння шкоді дикій природі, наприклад, якщо вбити осу випадково, то жодного покарання не буде. Але якщо на вашому балконі або подвір’ї з’явилося осине гніздо, то не можна знищити його самотужки. Це має зробити лише спеціальна служба. Але не безплатно.

«Коли поряд з містом, в якому я живу, у Німеччині при реконструкції школи знайшли родину рідкісних польових хом’яків, їхнє переселення обійшлося місту у 2,5 мільйона євро. І ця новина рознеслася по всьому світу», — додала блогерка.

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