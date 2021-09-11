"Буду любити себе вічно": у Бразилії жінка вийшла за себе заміж і незабаром вирушить у медовий місяць

Наречена вважає, що ніколи себе не зрадить і завжди вірно себе любитиме.

У Бразилії модель нижньої білизни Кріс Галера нещодавно вийшла за себе заміж.

Також читайте У Харкові дві дівчини справили весілля (відео)

Про це повідомляє Nypost.com.

"Мені не було соромно, я рішуче пішла до церкви. Я сама робила макіяж та зачіску, і всі дивилися, тому що у мене не було нареченого" - сказала Галера про своє весілля.

Для сольної церемонії Галера одягла білу сукню з "вбивчим декольте" і за традицією кинула букет квітів.

Сама новоспечена дружина самої себе заявила, що відродила тенденцію під назвою сологамія, в якій самотні люди одружуються в дусі, що їм не потрібен партнер, щоб знайти щастя.

"Багатьом людям це сподобалося і було цікаво. Вони думають, що я жартую, але я насправді вийшла за себе заміж! І деякі жінки сказали, що вони зроблять те саме ", - сказала Галера, додавши, що до неї залицялися тисячі чоловіків, але гідного кандидата вона не знайшла.

"Я ніколи не розлучуся з собою, але також, якщо з’явиться нове кохання, я захочу пережити цей досвід. Я поставлю людину на друге місце, спочатку це завжди буду я. Найбільш веселим було почуття задоволення і гордості за те, що я одружився на собі ... Я не розчаруюся, я не зраджу своєї довіри, і я буду любити себе понад усе", - сказала жінка.

У листопаді вона навіть збирається на медовий місяць.

На образу і критику інших людей вона не зважає, оскільки вважає себе щасливою.

Галера у листопаді вирушить у свій медовий місяць до Парижа і до Лондона.

Нагадаємо, що у столиці Перу - у Лімі одночасно одружились 200 пар. Найстаршій нареченій – 87 років, а наймолодшій - 19.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання