“Буду в його розпорядженні”: Орбан погодився зустрітися із Зеленським

Від часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну Орбан та Зеленський не проводили офіційних двосторонніх зустрічей.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який ветував програму бюджетної допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на наступні чотири роки, погодився на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив під час пресконференції, передає Sky News.

За словами Орбана, Володимир Зеленський ще на початку грудня запропонував йому зустріч для того, щоб "вести переговори".

"Я сказав йому [Зеленському], що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що [говорити]?" - відзначив Орбан.

Угорський лідер зауважив, що український президент тоді хотів обговорити заявку України на приєднання до ЄС – крок, проти якого категорично виступає Угорщина.

Ще однією темою для переговорів може бути вето Віктора Орбана, яким він заблокував запропонований на початку грудня багаторічний пакет допомоги Києву від ЄС на суму 50 мільярдів євро. Угорський лідер сказав, що гроші для України не повинні надходити з центрального бюджету ЄС і це було б “поганим рішенням”.

Від часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну Орбан та Зеленський не проводили офіційних двосторонніх зустрічей.

Нагадаємо, у Європейському Союзі обмірковують методи стримування президента Угорщини Віктора Орбана від блокування підтримки України. Зокрема, лідери ЄС розглядають варіант позбавлення Угорщини права голосу, щоб без її участі схвалити угоду про надання пакета допомоги Україні на 50 мільярдів євро у 2024—2027 роках.

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