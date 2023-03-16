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"Будуть до нас за ріпою їздити": Путін розповів про "важке життя" європейців через санкції проти РФ

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"Будуть до нас за ріпою їздити": Путін розповів про "важке життя" європейців через санкції проти РФ

Фото: Associated Press

Російський диктатор вважає, що європейці постраждали набагато більше через санкції, які ввели проти РФ за агресію проти України.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що найближчим часом жителям європейських країн доведеться їздити до Росії і купувати там ріпу.

Про це Путін заявив виступаючи на з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Путін заявив, що нібито західні країни відчувають нестачу продуктів через введені санкції проти Росії та неврожай овочів. Він сказав, що тепер європейцям пропонують замість салату вживати ріпу.

При цьому він зазначив, що врожай в Росії набагато кращий, ніж у Західних країн, тому європейцям, ймовірно, треба буде їхати за ріпою у РФ.

"Урожай у РФ значно перевищує європейські показники, їм навіть за ріпою доведеться їздити до Росії", - вважає Путін.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін вкотре скаржився на Захід та Україну і заявив, що всі міжнародні проблеми розпочалися після розвалу СРСР.

За даними ЦРУ, Путін переконаний, що він "може взяти українців цією війною на виснаження", і що він може виснажити західних партнерів України.

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Дата публікації
Перегляди
606
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