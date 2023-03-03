Будуть "дворцовые перевороты": Подоляк припустив, коли в РФ можуть початися заворушення

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що заворушення в Росії почнуться, коли буде хтось фізично ліквідований в близькому оточенні Путіна.

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента, висловив думку, що турбулентні події в Росії можуть початися у разі фізичної ліквідації когось з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

"Конструкція Росії трохи інакша. В них почнуться суттєві заворушення, коли буде хтось фізично ліквідований в близькому оточенні Путіна. А це однозначно відбудеться. Тому що логіка війни і всіх подій в багатьох областях РФ говорять про те, що тилова система, яка забезпечувала можливість тотально контролювати внутрішній простір в Росії, зараз зникає", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП впевнений, що в РФ поступово будуть шукати, хто винний, і почнуться "карикатурні "дворцовые перевороты".

"Тоді ми зможемо казати, що почався період дуже жорсткої внутрішньої конфліктності з використанням зброї на різних рівнях. Це буде дуже жорсткий період в історії Росії. Ми вже будемо підходити до кордонів, вони продовжуватимуть воювати, але в цей же час у Москві відбуватимуться такі події. Це не абстрактні прогнози, а логіка процесів, які сьогодні в Росії відчутно проходять", — розповів Подоляк.

Він додав, що "Вікіпедія" найкраще відреагувала на події в Брянській області — вона опублікувала статтю "Брянські заворушення", в якій зазначено, що це є початком громадянських воєн в Росії.

Нагадаємо, Росія 2 березня заявила про "атаку українських диверсантів", які нібито захопили заручників у селі Сушани Брянської області. Відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК). В українській владі озвучили дві версії того, що сталося - провокація Кремля або дії російських партизанів. Президент РФ Володимир Путін заявляє про "теракт" і "атаку неонацистів".

ТСН.ua зібрав подробиці інциденту на Брянщині.

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