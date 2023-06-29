"Будуть фізичні знищення": у розвідці кажуть, що війна між російськими силовиками перейшла в активну фазу

Путін більше не може контролювати ситуацію всередині Росії, тож тепер між силовиками почалася гонитва за владою.

Війна між російськими ФСБ та Міністерством оборони входить в активну фазу. Далі в РФ можливі фізичні знищення суб'єктів цього протистояння.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна.

"За нашими оцінками, це вже відкрита війна між так званими "вежами" Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників конкуруючих сторін", - сказав він.

За інформацією української розвідки, у російській "верхівці" вже розуміють, що їхній диктатор Володимир Путін став слабким. Тож тепер почалася гонитва за владою.

"Путін уже не може це контролювати і тримати баланс. ФСБ і Міноборони Росії розуміють, що це для них шанс здобути певну політичну перемогу", - пояснив Черник.

Що ж стосується Пригожина і "виселення" частини "вагнерівців" до Білорусі - то українська розвідка поки що не бачить загрози для України.

"Вони ("вагнерівці" - ред.) в будь-якому разі не будуть підпорядковані Міноборони Росії. Табори, що будуються для них на території Білорусі - це для підготовки "вагнерівців". Але в нас немає даних, що їх будуть готувати для нападу на Україну з території Білорусі", - зауважив Черняк.

Нагадаємо, раніше видання The Economist з посиланням на українську розвідку повідомило, що "вагнерівців" на чолі з Євгеном Пригожиним можуть використати в Білорусі для виконання диверсійних завдань.

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