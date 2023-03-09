Будуть ліквідовувати "незаконні збройні формування": у РФ анонсували нові військові навчання з двома країнами

Росія планує провести військові навчання з Монголією та Лаосом.

Про повідомляється на сайті Міноборони Росії.

Точне місце проведення навчання та кількість сил, які братимуть участь у заходах, ще невідоме. Наразі триває планування заходів.

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Підготовка боєздатності проводиться на щорічній основі. Повідомляються, що у межах навчань будуть відпрацьовуватись застосування різних тактичних прийомів сучасного бою. Крім того, армійці будуть вчитися ліквідовувати "умовні незаконні збройні формування".

Зазначимо, що армія Монголії налічує близько 10 000 осіб, а армія Лаосу – 67 500 осіб.

Нагадаємо, Білорусь та Росія 4 березня подовжили спільні військові навчання щонайменше до 13 березня. Ці навчання безперервно тривають від 29 квітня 2022 року.

Раніше колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж закликав тувинців, бурятів і калмиків тікати з Росії, щоб не брати участь у війні проти України. Елбегдорж звернувся до жителів Росії англійською мовою та синьо-жовтою стрічкою на грудях на підтримку України.

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