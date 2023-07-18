РФ буде обстрілювати порти: посол України в Туреччині – про можливий новий формат "зернової угоди"

Росія, вийшовши із "зернової угоди", заявила, що не гарантує безпеку. А це означає, що окупанти будуть обстрілювати порти, інфраструктуру і можливо кораблі... Однак Україна створила відповідний фонд гарантування цих ризиків.

Про це сказав посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону.

"В чому є ризик? Він можливо не буде реалізован в такому ж обсязі, як росіяни погрожують, але загроза залишається і це впливає на шипінгові компанії, на страхування і так далі", - зазначив він.

Водночас Боднар повідомив, що Україна зі свого боку також створила відповідний фонд гарантування цих ризиків, однак є умови.

"Ми так само маємо можливості залучати кораблі і компанії. З нашої точки зору, це можна реалізувати навіть не використовуючи цей маршрут, який вже був погоджений, а через територіальні води Румунії і Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики. Звичайно, тут має бути відповідальність міжнародної спільноти. Щоби з одного боку допомогти Україні реалізувати такий сценарій, а з другого боку тиснути на Росію для того, щоб упередити її можливі атаки", - додав він.

Раніше український президент звернувся до президента Туреччини Ердогана та ООН.

Реджеп Ердоган своєю чергою пообіцяв обговорити це питання з Путіним.

У Білому домі попередили Росію, що зрив "зернової угоди" дорого їй коштуватиме. Своєю чергою очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала цинічним припинення "зернової угоди" Москвою і засудила дії Кремля.