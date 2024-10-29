"Будуть пуски балістичних та крилатих ракет": Путін зробив заяву про застосування ядерної зброї

Російський диктатор Володимир Путін повідомив про так зване тренування стратегічних сил для відпрацювання дій посадових осіб щодо управління застосування ядерної зброї практичними пусками балістичних та крилатих ракет.

Про це Путін заявив під час свого звернення 29 жовтня в ефірі прокремлівських каналів.

"Сьогодні ми проводимо чергове тренування стратегічних сил. Відпрацюємо дії посадових осіб щодо управління застосування ядерної зброї практичними пусками балістичних та крилатих ракет. Відразу зазначу, що Росія підтверджує свою принципову позицію про те, що використання ядерної зброї є надзвичайним винятковим заходом забезпечення безпеки держави", — заявив він.

Він також додав, що ядерна тріада нібито продовжує залишатися надійним гарантом суверинітету та безпеки РФ.

"Дозволяє вирішити завдання стратегічного стримування, а також підтримувати паритет та баланс у світі як об'єктивний фактор глобальної стабільності. Враховуючи зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз і ризиків важливо мати сучасний і постійно готовий до бойового застосування стратегічну силу", — сказав Путін.

Він заявив, що країна-агресорка РФ й надалі удосконалюватиме всі компоненти ядерної зброї.

"Ресурс для цього є. Підкреслю, що ми не збираємося втягуватись у нову гонку озброєнь, проте підтримуватимемо ядерні сили на рівні необхідної достатності... Будуть пуски балістичних та крилатих ракет у рамках тренування щодо застосування ядерної зброї", — додав Путін.

Нагадаємо, раніше український глава Володимир Зеленський заявляв про важливий чинник для закінчення війни, зокрема, запрошення України до НАТО.

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