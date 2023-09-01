"Будуть сміливі ідеї": Євросоюз у жовтні представить пропозиції щодо розширення

У ЄС кажуть, що ідеї розширення союзу, які буде презентовано наступного місяця, прискорять інтеграцію нинішніх кандидатів до ЄС.

Єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї повідомив, що Євросоюз може представити пропозиції щодо розширення ЄС вже у жовтні.

Про це він сказав в інтерв'ю Euractiv.

За словами Олівера Варгеї, очікується, що саме у жовтні Єврокомісія представить свої щорічні звіти щодо прогресу усіх країн, що перебувають у процесі вступу до ЄС.

"Ми готові виступити зі сміливими пропозиціями і з новими ідеями", – сказав Єврокомісар.

Варгеї додав, що план розширення, який буде презентовано наступного місяця, прискорить інтеграцію нинішніх кандидатів у ЄС.

"Він включатиме все – від реформ у сфері верховенства права, демократії, економічних реформ та інтеграції до поліпшення інвестиційного клімату і надання – що також важливо – необхідної фінансової підтримки для подолання розриву в розвитку до того, як ці країни стануть членами ЄС", – сказав Варгеї.

Цей крок включатиме збільшення фондів ЄС для країн-кандидатів на вступ та надання раннього доступу до певних сфер політики блоку.

"Буде значно легше інтегрувати ці країни, якщо вони будуть набагато більш розвиненими, ніж зараз і ніж у попередніх випадках розширення", – додав він.

Коментуючи слова президента Європейської ради Шарля Мішеля про те, що ЄС повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року, Варгеї зауважив, що це можливо, однак для реалізації цього плану потрібно "подвоїти зусилля".

Нагадаємо, восени з'явиться доленосний звіт щодо вступу України до ЄС. Тепер оцінка цієї осені скаже, що було зроблено, наскільки це було зроблено, яка якість виконаної роботи, чи є вона достатньою, чи є якісь недоліки.

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