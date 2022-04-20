Будуть смоктати Z: в Росії почали продавати "патріотичні" льодяники (фото)

В російських магазинах почали продавати "патріотичні" льодяники на паличці у формі головного символу рашизму - літери Z.
Фото 20 квітня опублікувала NEXTA у Twitter.
"Ручна робота", - написано на льодяниках.
Посмоктати Z коштує 40 рублів. Також можна купити льодяник у формі латинської літери V, якою російські вбивці позначають свою техніку на війні проти України. Він чомусь трохи дешевший - 35 рублів.
Нагадаємо, рашизм в Росії торкнувся навіть Великодня. Там паски прикрашають білою літерою Z на зеленій глазурі.
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