Будуть великі події: експерт заінтригував ймовірним союзом Туреччини і Азербайджану проти Ірану

Азербайджанці становлять близько 25% населення Ірану і компактно проживають на півночі країни.
Іран, який наразі підтримує Росію, зокрема і постачанням дронів-камікадзе "Shahed", стикається із непереборними проблемами як на міжнародній арені, так і всередині країни.
Про це заявив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський, інформує "24 канал".
На його думку, зараз США зробили два позитивні кроки щодо Ірану:
- припинили розмови про нову ядерну угоду з Тегераном;
- зняли обмеження для Ізраїлю на можливу атаку по іранських ядерних об'єктах.
"Почекайте трохи, нас ждуть цікаві і великі події довкола Ірану", – анонсував експерт.
Піонтковський зазначив, що Україна зараз має претензії до Туреччини та до Ізраїлю щодо постачання допомоги і відносин з РФ. Тим часом між Анкарою і Ізраїлем наразі відбувається стрімке зближення, попри напружені відносини у минулому.
"Був дуже цікавий візит усього вищого ізраїльського генералітету декілька днів тому в Баку, де вони зустрічалися зі своїми колегами з Туреччини й Азербайджану. Я скажу так дещо загадково – готуються дуже серйозні події довкола Ірану. Тегеран зараз стикається із непереборними проблемами", – каже політолог.
- Перша проблема – масштабні мітинги за права жінок в Ірані.
- Друга – питання іранського (Південного) Азербайджану. Азербайджанці становлять близько 25% населення країни.
"Іранський Азербайджан дуже уважно стежив за фактичним об'єднанням радянського колишнього Азербайджану й Туреччини. Турки та азербайджанці не проти продовжити цей процес національного возз'єднання. Тобто, можна сказати, іранський Азербайджан зараз не проти повернутися в рідну турецько-азербайджанську гавань. Тож, Іран відповість за всі свої злочини", – сказав російський публіцист.
Протести в Ірані
Нагадаємо, що 16 вересня в реанімації Тегерана померла 22-річна Махса Аміні. За два дні до того її заарештували співробітники поліції моралі — за те, що з-під хіджаба виднілося волосся.
Після цього в Ірані спалахнули багатотисячні акції протесту. 18 жовтня силовики вбили ще одну школярку, після чого протести спалахнули з новою силою.
26 жовтня в Ірані троє озброєних чоловіків влаштували напад на шиїтську релігійну святиню в південному іранському місті Шираз. Внаслідок цього щонайменше 15 людей загинули та ще 40 зазнали поранень.
Світ попереджає Іран
США попередили Іран і закликали "припинити убивати свій народ і надсилати зброю в Росію для убивств українців".
Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе. Цьому прикладу послідувала Велика Британія.
Тим часом більшість Радбезу ООН підтримала розслідування щодо дронів, які використовує РФ. Хоча Росія заявила, що блокуватиме розслідування ООН щодо іранських безпілотників.
Натомість Іран цинічно не визнає постачання дронів Росії. Глава МЗС Ірану навіть заявив, що Тегеран готовий спільно з Україною розслідувати звинувачення у постачанні дронів-камікадзе до Росії.