Будуть великі події: експерт заінтригував ймовірним союзом Туреччини і Азербайджану проти Ірану

Азербайджанці становлять близько 25% населення Ірану і компактно проживають на півночі країни.

Іран, який наразі підтримує Росію, зокрема і постачанням дронів-камікадзе "Shahed", стикається із непереборними проблемами як на міжнародній арені, так і всередині країни.

Про це заявив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський, інформує "24 канал".

На його думку, зараз США зробили два позитивні кроки щодо Ірану:

припинили розмови про нову ядерну угоду з Тегераном;

зняли обмеження для Ізраїлю на можливу атаку по іранських ядерних об'єктах.

"Почекайте трохи, нас ждуть цікаві і великі події довкола Ірану", – анонсував експерт.

Піонтковський зазначив, що Україна зараз має претензії до Туреччини та до Ізраїлю щодо постачання допомоги і відносин з РФ. Тим часом між Анкарою і Ізраїлем наразі відбувається стрімке зближення, попри напружені відносини у минулому.

"Був дуже цікавий візит усього вищого ізраїльського генералітету декілька днів тому в Баку, де вони зустрічалися зі своїми колегами з Туреччини й Азербайджану. Я скажу так дещо загадково – готуються дуже серйозні події довкола Ірану. Тегеран зараз стикається із непереборними проблемами", – каже політолог.

Перша проблема – масштабні мітинги за права жінок в Ірані.

Друга – питання іранського (Південного) Азербайджану. Азербайджанці становлять близько 25% населення країни.

"Іранський Азербайджан дуже уважно стежив за фактичним об'єднанням радянського колишнього Азербайджану й Туреччини. Турки та азербайджанці не проти продовжити цей процес національного возз'єднання. Тобто, можна сказати, іранський Азербайджан зараз не проти повернутися в рідну турецько-азербайджанську гавань. Тож, Іран відповість за всі свої злочини", – сказав російський публіцист.

Протести в Ірані

Нагадаємо, що 16 вересня в реанімації Тегерана померла 22-річна Махса Аміні. За два дні до того її заарештували співробітники поліції моралі — за те, що з-під хіджаба виднілося волосся.

Після цього в Ірані спалахнули багатотисячні акції протесту. 18 жовтня силовики вбили ще одну школярку, після чого протести спалахнули з новою силою.

26 жовтня в Ірані троє озброєних чоловіків влаштували напад на шиїтську релігійну святиню в південному іранському місті Шираз. Внаслідок цього щонайменше 15 людей загинули та ще 40 зазнали поранень.

Світ попереджає Іран