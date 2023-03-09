Будуть жерти білок: головна пропагандистка Кремля Скабєєва заявила про "голод" у Британії

Скабєєву дуже розлютив той факт, що Британія від початку повномасштабної війни РФ підтримує Україну.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва придумала уявний голод у Британії і тому громадяни цієї країни будуть змушені "їсти білок, бо їх є багато у парку".

Чергову брехливу заяву пропагандистка озвучила в ефірі шоу на російському телебачанні.

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Так, Скабєєва пожалілася, що навіть "голод" не заставить британців відмовитися від рішення постачати Україні зброю.

"Сьогодні стало відомо, що там в деяких ресторанах подаватимуть білок. З огляду на те, що тварин багато в парках, чому б їх не їсти, якщо є брак харчування. Але від рішення допомагати Зеленському, постачати зброю, вони не відмовляються. Будуть жерти білок, але гаубиці поставлять", — сказала Скабєєва.

Як повідомляли раніше, пропагандист Кремля Володимир Соловйов під час ефіру своєї програми назвав землі Івано-Франківська "історично російськими" і в агонії закликав Путіна їх захопити.

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