«Будуть зобов’язані повернутися»: у Німеччині зробили заяву про молодих українців

Прапор Німеччини / © pixabay.com

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Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт підтримав жорсткіший підхід до українських чоловіків призовного віку. Він вважає, що в майбутньому вони не повинні автоматично отримувати тимчасовий захист у країні.

Про це політик Християнсько-соціального союзу заявив в інтерв’ю Welt.

Добріндта запитали, як можна пояснити можливе скасування загального захисту для молодих українців, тоді як громадяни Сирії під час громадянської війни отримували право залишатися в Німеччині.

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За словами міністра, йдеться про різні правові ситуації. Українці отримували загальний захист відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист, тоді як заяви сирійців розглядали індивідуально в межах процедури надання притулку.

«У майбутньому військовозобов’язані з України більше не підпадатимуть під дію цієї директиви. Надання притулку, звичайно, в принципі залишається можливим, але втеча від військової служби не є підставою для його отримання», — заявив Добріндт.

Журналісти зауважили, що в Україні досі триває війна, тому повернення молодих чоловіків означатиме їхній виїзд до країни, яка зазнає бойових дій.

Добріндт відповів, що в разі припинення дії тимчасового захисту та відмови в наданні притулку такі громадяни будуть зобов’язані повернутися до України.

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«З політичного погляду я також вважаю це доречним щодо країни, яку ми суттєво підтримуємо у військовому плані в її опорі агресивній війні Путіна», — сказав він.

Раніше ми повідомляли, країни Європейського Союзу домовилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року.

Водночас правила перебування в Європі стануть значно суворішими: від нових заявників тепер вимагатимуть виконання військового обов’язку, а Польща та Німеччина вже суттєво урізають соціальну допомогу та посилюють вимоги.

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