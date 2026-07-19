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«Будуть зобов’язані повернутися»: у Німеччині зробили заяву про молодих українців
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт підтримав скасування автоматичного тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт підтримав жорсткіший підхід до українських чоловіків призовного віку. Він вважає, що в майбутньому вони не повинні автоматично отримувати тимчасовий захист у країні.
Про це політик Християнсько-соціального союзу заявив в інтерв’ю Welt.
Добріндта запитали, як можна пояснити можливе скасування загального захисту для молодих українців, тоді як громадяни Сирії під час громадянської війни отримували право залишатися в Німеччині.
За словами міністра, йдеться про різні правові ситуації. Українці отримували загальний захист відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист, тоді як заяви сирійців розглядали індивідуально в межах процедури надання притулку.
«У майбутньому військовозобов’язані з України більше не підпадатимуть під дію цієї директиви. Надання притулку, звичайно, в принципі залишається можливим, але втеча від військової служби не є підставою для його отримання», — заявив Добріндт.
Журналісти зауважили, що в Україні досі триває війна, тому повернення молодих чоловіків означатиме їхній виїзд до країни, яка зазнає бойових дій.
Добріндт відповів, що в разі припинення дії тимчасового захисту та відмови в наданні притулку такі громадяни будуть зобов’язані повернутися до України.
«З політичного погляду я також вважаю це доречним щодо країни, яку ми суттєво підтримуємо у військовому плані в її опорі агресивній війні Путіна», — сказав він.
Раніше ми повідомляли, країни Європейського Союзу домовилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року.
Водночас правила перебування в Європі стануть значно суворішими: від нових заявників тепер вимагатимуть виконання військового обов’язку, а Польща та Німеччина вже суттєво урізають соціальну допомогу та посилюють вимоги.