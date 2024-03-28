Будують 144 роки: стало відомо, коли завершиться зведення храму Саграда Фамілія в Барселоні

Втім, будівництво величезних суперечливих сходів займе ще вісім років.

Базиліка Святого Сімейства в Барселоні отримала нову дату завершення будівництва – 2026 рік, що настане через 144 роки після закладання першого каменя.

Про це пише The Guardian.

Президент організації, якій доручено завершити шедевр Антоніо Гауді, оголосив, що дата збігається зі сторіччям від дня смерті архітектора споруди – 10 червня 1926 року.

Естеве Кемпс заявив, що у них є гроші і матеріали для завершення будівлі, зокрема 172,5-метрової центральної вежі, присвяченої Ісусу Христу, що зробить собор Святого Сімейства в Барселоні найвищою будівлею.

Хоча будівля має бути завершена до 2026 року, робота над скульптурами та декоративними деталями і, перш за все, над суперечливими сходами, що ведуть до того, що з часом стане головним входом, як очікується, триватиме до 2034 року.

Храм Святого Сімейства / Фото: Associated Press

Коли роботи розпочалися 1882 року, на цьому місці були відкриті сільськогосподарські угіддя, але за минулі роки місто розрослося навколо церкви. Сходи, що простягалися б через два великі міські квартали, мали б призвести до переміщення близько 1 000 сімей та підприємств.

Хоча деякі дослідники Гауді заперечують це, Кемпс наполягає, що сходи завжди були частиною плану архітектора.

"Ми дотримуємося плану Гауді до останньої літери", - сказав він. "Ми його спадкоємці і не можемо відмовитися від його проєкту. План, представлений місцевій владі 1915 року, підписаний Гауді, містить сходи".

Він додав, що вони ведуть переговори з мером Барселони Жауме Коллбоні щодо цього плану, оскільки останнє слово залишається за місцевою владою. "У мене немає кришталевої кулі, щоб сказати мені, коли вони ухвалять рішення", - сказав він.

Храм Святого Сімейства / Фото: Associated Press

Від моменту свого заснування Саграда Фамілія переслідується війною, занедбаністю і браком фінансування. Зовсім недавно пандемія Covid призвела до дворічної перерви в роботі на цьому місці.

До появи масового туризму роботи мали фінансуватися виключно за рахунок пожертв грішників, які розкаялися, що робило грошові потоки непередбачуваними, і багато хто сумнівався, що роботи коли-небудь будуть завершені.

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Протягом десятиліть туризм гарантував стабільний дохід: близько 5 мільйонів відвідувачів на рік платять 25-40 євро за один візит. Трохи більше половини з 125 млн євро, які приносять ці надходження, йдуть на завершення робіт. Як витрачається решта, залишається загадкою, оскільки церква не зобов'язана публікувати свої рахунки.

1936 року, на початку громадянської війни в Іспанії, анархісти підпалили крипту і знищили майстерню Гауді, а також гіпсові моделі, які він зробив, щоб допомогти своїм наступникам завершити роботу. Архітектор Луїс Бонет-і-Гарі врятував фрагменти, і моделі Гауді були ретельно зібрані. Багато технічних деталей реалізації задуму Гауді згодом опрацював новозеландський архітектор Марк Беррі, використовуючи аеронавігаційне програмне забезпечення.

Храм Святого Сімейства / Фото: unsplash.com

Собор Святого Сімейства вважається одним із чудес сучасного світу, але так було не завжди. Сальвадор Далі описував її "жахливу красу", а Джордж Орвелл вважав її "однією з найогидніших будівель у світі" і коментував, що анархісти продемонстрували брак смаку, не підірвавши її, коли у них була така можливість.

Нагадаємо, поляки почали масово скуповувати житло в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни. Найбільше нерухомістю в Іспанії цікавляться польські пенсіонери, що відклали гроші, і молоді люди.

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