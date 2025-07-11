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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Будинок дитинства Папи Лева XIV продали на аукціоні за шалену ціну — що з ним планують зробити

У містечку Долтон біля Чикаго продали будинок, у якому виріс Папа Лев XIV.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Папа Римський Лев XIV

Папа Римський Лев XIV / © Getty Images

Будинок, у якому минули дитячі роки Папи Лева XIV — першого в історії понтифіка з США, — продали на 70% дорожче за початкову ціну. Після аукціону він дістався громаді містечка Долтон, яка планує зробити з нього пам’ятку.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Рідний дім нового Папи у передмісті Чикаго продали за 375 тисяч доларів. Це суттєво більше за середню вартість житла в Долтоні — вона становить приблизно 177 тисяч доларів.

Спершу будинок виставили на продаж за 219 тисяч доларів — після того, як його викупив та відремонтував місцевий інвестор. Але в травні, після обрання кардинала Роберта Превоста Папою Римським, нерухомість зняли з ринку й запропонували на аукціоні зі стартовою ціною 250 тисяч.

Влада Долтона вирішила, що дім має належати громаді, й навіть пригрозила примусовим викупом. Утім, сторони домовились про звичайну купівлю. Тепер спільно з Чиказькою архієпархією тут планують створити історичний об’єкт, відкритий для відвідувачів.

«Я радий за село. Вважаю, що це найкращий покупець для цієї нерухомості, і для них це справжня перемога», — заявив агент продавця Стів Буздік.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрівся з Папою Римським Левом XIV під вас візиту до Італії.

Зокрема, Папа Лев XIV сказав Зеленському про готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для переговорів. Понтифік також обговорив із українським лідером «нагальну потребу у справедливому та тривалому мирі».

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