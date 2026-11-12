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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Будинок склався за лічені секунди: у Нью-Йорку сталася смертельна трагедія

У Нью-Йорку стався масштабний обвал будинку. Прокуратура перевіряє можливу причину.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Обвал будинку в Нью-Йорку

Обвал будинку в Нью-Йорку / © AP

У Брукліні в Нью-Йорку обвалився старий триповерховий житловий будинок — загинули восьмеро людей. Рятувальники працювали на місці всю ніч, а прокуратура перевіряє, чи не сталася трагедія через будівництво поруч.

Про це повідомляє BBC.

Обвал будинку в Нью-Йорку — що відомо

Будинок обвалився ввечері у середу в центрі Брукліна, в районі Маленький Гаїті. Сотні рятувальників розбирали завали всю ніч, аби дістати людей. Поліція оточила кілька кварталів довкола, а пошукові роботи на місці трагедії досі тривають.

За уточненими даними пожежної охорони Нью-Йорка, оприлюдненими вранці у четвер, внаслідок обвалу загинули восьмеро людей. Ще чотирьох постраждалих доправили до лікарень у критичному стані, п’ятьох госпіталізували із серйозними травмами без загрози для життя, а 10 осіб дістали незначні ушкодження.

«Я всім серцем — з рідними та близькими тих, кого ми втратили, з тими, хто поранений, і з усіма, хто сумує сьогодні», — заявив мер Нью-Йорка Зохран Мамдані.

Обвал будинку в Нью-Йорку / © AP

Обвал будинку в Нью-Йорку / © AP

Можливі причини обвалу

Точні причини обвалу наразі з’ясовують фахівці. Як розповів журналістам очільник Пожежного департаменту Нью-Йорка Джон Еспозіто, впритул до будинку тривало будівництво, і роботи там велися навіть у момент катастрофи.

За даними телеканалу CBS News, перед обвалом на сусідній ділянці копали котлован, проте чи спричинило це трагедію — поки невідомо. Водночас телеканал зазначає, що перед початком робіт експерти перевіряли стан будинку, а будівельники мали всі необхідні дозволи на земляні роботи та зведення фундаменту.

Обвал будинку в Нью-Йорку / © AP

Обвал будинку в Нью-Йорку / © AP

До встановлення обставин трагедії долучилася прокуратура.

«Ми у тісній співпраці з Будівельним департаментом [Нью-Йорка] та правоохоронними органами з’ясовуємо, чи сприяли це трагедії будь-які злочинні дії», — написав у соцмережі X окружний прокурор Брукліна Ерік Гонсалес.

Нагадаємо, у Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології влаштував стрілянину на головній площі Кракова. Поліція відкрила вогонь і заарештувала його.

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