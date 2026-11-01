Будинок зі 100 тисяч газет стоїть понад 100 років: який він має вигляд (фото)

Старий будинок Фото ілюстративне

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У містечку Рокпорт в США є незвичайний будинок, стіни якого зроблені приблизно зі 100 тисяч газет. Споруду звів інженер Еліс Стенман ще на початку 1920-х років. Вона пережила понад століття, а сьогодні працює як музей, де відвідувачі можуть побачити газетні шпальти та заголовки, надруковані майже 100 років тому.

Про історію незвичайної будівлі розповідає видання Gry-Online.

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Будівництво розпочалося 1922 року й завершилося через два роки. Стенман, американський інженер-механік шведського походження, який займався розробкою машин для виготовлення канцелярських скріпок, спочатку планував облаштувати тут літню дачу.

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Ідея використати газети для стін з’явилася вже під час робіт. Спочатку папір мав виконувати роль утеплювача, а зовні конструкцію збиралися закрити дерев’яною обшивкою. Однак інженер вирішив залишити газетні стіни відкритими, щоб перевірити, чи зможуть вони витримати випробування часом. За однією з версій, на таке рішення його підштовхнуло небажання миритися з тим, що величезна кількість газет щодня опиняється на смітнику.

У містечку Рокпорт в США є незвичайний будинок, стіни якого зроблені приблизно зі 100 тисяч газет Фото Gry-Online

Як газети перетворили на будівельний матеріал

Попри незвичайний задум, будинок не повністю виготовлений із паперу. Дерев’яними залишилися каркас, підлога та дах, тоді як газети використали переважно для облаштування стін.

Для цього папір спресували у 215 шарів і скріпили спеціальним клеєм, рецепт якого розробив сам Стенман. До його складу входили борошно, вода та яблучні шкірки.

Як пише Atlas Obscura, з газет виготовили панелі завтовшки приблизно 2,5 сантиметра. Щоб захистити їх від вологи, поверхню покрили водостійким лаком. Його періодично поновлюють, водночас стежать, аби не приховати оригінальні газетні тексти.

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Незвичайна споруда швидко привернула увагу туристів. Уже 1927 року її почали рекламувати за допомогою листівок, а пожертви відвідувачів допомагали оплачувати утримання будинку.

Подружжя Стенманів мешкало тут до 1930 року. Після цього будівля перестала бути житлом і перетворилася на своєрідну музейну експозицію. Вона й досі належить родині інженера.

Меблі також виготовили зі старих газет

Стенман не обмежився паперовими стінами й використав газети для облаштування інтер’єру. Зі скручених паперових трубочок він виготовив столи, стільці, полиці та навіть годинник. Газетами обклеїв і дерев’яне піаніно, щоб усі предмети відповідали загальній концепції будинку.

Винятком став цегляний камін разом із димарем: їх вирішили не змінювати з практичних міркувань. Водночас навіть камінну полицю інженер зробив із паперу.

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Одна з головних особливостей будинку — можливість прочитати написи на його стінах і меблях. Завдяки цьому споруда стала своєрідною капсулою часу, що зберегла фрагменти американської преси 1920-х років.

Зокрема, серед газетних заголовків можна знайти матеріали про президентську кампанію Герберта Гувера, який переміг на виборах 1928 року. Тож відвідувачі музею можуть не лише побачити незвичайний спосіб будівництва, а й буквально доторкнутися до історії того часу.

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