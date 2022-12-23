Була бліда та опухла: у Польщі в бетонному сараї знайшли вагітну, яка тікала від лікарів (фото)

У Варшаві 26-річна жінка на пізніх термінах вагітності жила зі своїм партнером у бетонному сараї. Коли її знайшла міська варта, вагітна лежала під старими ковдрами. Її госпіталізували.

Про це розповідають журналісти TVN Warszawa.

На момент госпіталізації наприкінці листопада обличчя вагітної було блідим і опухлим, але вона стверджувала, що почувається добре. Проте охоронці не здавалися. Вони звернулися до швидкої допомоги.

Після огляду медики сказали, що жінку потрібно терміново доправити до лікарні, але вона відмовилася. Після тривалих перемовин вона поступилася, але поставила умову, що її співмешканець поїде з нею.

Лікарі мали намір викликати пологи за медичними показаннями. Та цього не сталося, оскільки майбутня мати відмовилася від допомоги і пішла з медзакладу.

Протягом кількох тижнів рятувальники з фонду Ambulans z Serca, тобто бригади, яка допомагає людям, котрі опинилися в кризовій ситуації, навідувалися до вагітної, але вона відмовлялася від допомоги і всіляко уникала їх.

А під час останнього візиту цього тижня, як повідомляють журналісти, у неї вже починалися пологи, тож жінку треба було швидко забирати до лікарні. Пологи все ж пройшли у медзакладі.

"Пологи лише починалися, і з якихось причин не могли пройти природним шляхом. Вона народила шляхом кесаревого розтину, благополучно і в умовах, гідних Європи 21 століття. Дитина народилася виснаженою, але здоровою. Мати уникла смерті та ускладнень", — пишуть медики.

Як зазначили у фонді Ambulans z Serca, долю немовляти вже вирішив суд і незабаром, як очікується, дитину передадуть прийомній родині.

Нагадаємо, в Польщі дворічна дитина жила з матір'ю посеред лісу в наметі.

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