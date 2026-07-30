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"Була дуже наївна": українка розкрила гірку правду про життя в Польщі
Українці у Польщі стикаються з суворою економічною реальністю на ринку нерухомості.
Українка з Маріуполя Валерія Виноградова, яка шість років живе у Кракові, відверто розповіла про фінансові труднощі за кордоном. Через пандемію, інфляцію та війну купівля власного житла в Польщі стала для її родини недосяжною мрією.
Про це Виноградова розповіла у відео на своїй Instagram-сторінці.
Після переїзду до Польщі українка була переконана, що вже за кілька років вони з чоловіком зможуть відкласти кошти на перший внесок і придбати власне житло в іпотеку. Проте пандемія, інфляція та війна кардинально змінили ці плани.
«Я була дуже наївна. Думала, що трохи попрацюємо, назбираємо на перший внесок і купимо квартиру. Але після пандемії, інфляції та війни ціни просто злетіли«, — зізналася Валерія.
За словами жінки, за останні роки вартість нерухомості у Кракові різко зросла. Якщо раніше за 700-800 тис. злотих (8,25-9,43 млн грн) можна було придбати простору трикімнатну квартиру, то нині за такі гроші продають лише компактне житло. Для великої родини українки такий варіант не є прийнятним.
Додатковою проблемою стало те, що сім’я втратила все майно в окупованому Маріуполі. Родина не має нерухомості в Україні, яку можна було б продати, щоб отримати стартовий капітал для купівлі житла в одній із країн ЄС.
«Останній рік я змиряюся з думкою, що власну квартиру, якщо й куплю, то вже тоді, коли діти виростуть», — поділилася Валерія.
Її історія викликала жваве обговорення у соцмережах. У коментарях чимало українців, які нині живуть у різних країнах Європи, зазначили, що також зіткнулися з подібною проблемою через стрімке подорожчання житла та високий рівень інфляції.
Нагадаємо, раніше інша українка, яка живе в Польщі, поділилася враженнями про побут і сервіс у сусідній країні. Серед переваг вона виділила безпеку, раннє навчання дітей ПДР із обов’язковим іспитом та повним захистом під час їзди на велосипеді. До головних недоліків жінка віднесла медичну систему.