«Була готова тікати»: українка відверто розповіла про бізнес в Канаді

Прапор Канади / © Pexels

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Переїзд на постійне місце проживання за кордон та спроби легалізувати власну справу в іншій юрисдикції часто супроводжуються для емігрантів серйозними фінансовими несподіванками. Зокрема, перша зустріч із суворою податковою системою Канади може серйозно налякати та навіть змусити задуматися про чергову зміну країни.

Про це розповіла українська блогерка Анастасія.

Анастасія є власницею повністю онлайн-бізнесу, тому сподівалася, що процес інтеграції в канадську систему буде простішим. Аби уникнути помилок і зробити все за законом, після еміграції вона вирішила не заощаджувати та найняла для оформлення першої податкової звітності професійних і досить дорогих місцевих бухгалтерів. Проте підсумкові цифри у квитанціях шокували дівчину.

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«Я була готова тікати з Канади після першої сплати податків за свій бізнес. Я була просто в шоці, бо мені нарахували в рази більше, ніж я очікувала, хоча це були професіонали і доволі такі недешеві», — згадує українка.

Як з’ясувалося згодом, найняті фахівці поставилися до її справи суто формально. Вони практично нічого не списали на витрати бізнесу, що дозволено місцевим законодавством для зменшення бази оподаткування. Через це, порівняно зі звичними умовами в Україні, сума до сплати виявилася астрономічною.

«Я почала так трішки хейтити Канаду і вже будувати свій план, куди їхати далі, бо бізнес в мене онлайн», — розповідає Анастасія.

Що порадила блогерка

Втім, блогерка вчасно зупинилася і зрозуміла, що еміграційні валізи знову збирати не варто. Справа була зовсім не в особливостях канадського законодавства, а в людському факторі. Перший бухгалтер просто не був особисто зацікавлений у тому, щоб допомогти клієнтці оптимізувати витрати онлайн-платформи.

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Тоді Анастасія звернулася за допомогою до підписників у соціальних мережах, знайшла контакти інших перевірених фахівців та обрала нову бухгалтерку. Результат перерахунку вразив: після професійного підходу нової спеціалістки блогерці довелося сплатити законний мінімум.

Тепер дівчина закликає інших українців за кордоном не панікувати завчасно і ретельно обирати тих, кому вони довіряють свої фінанси.

«Тому, якщо ви в схожій ситуації, не поспішайте кричати, що в Канаді шалені податки. Просто знайдіть хорошого вашого спеціаліста і буде вам щастя на довгі роки», — радить Анастасія.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українка, яка живе в Польщі, розповіла про гастрономічні та побутові особливості країни, які її здивували. Серед них — різноманітні маринади для оселедця (у сметані, гірчиці з огірком, яблуком), готові набори для борщу, гіперфіксація на продуктах Oreo, машина для самостійного нарізання хліба в супермаркеті, автомати для друку фото в Rossmann, формат «пачка в пачці» та велика кількість косметичних мініатюр.

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Також, українка Тетяна, яка живе в Німеччині, розповіла про п’ять речей, до яких її «український мозок ніяк не може звикнути». Серед них — популярність готівки замість карток, культ паперових листів, погана якість мобільного зв’язку та інтернету, зачинені по неділях продуктові магазини та тривале очікування послуг.

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