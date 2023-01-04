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Була п'яною та під "легкими" наркотиками: у Польщі знайшли непритомну 13-річну українку

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Була п'яною та під "легкими" наркотиками: у Польщі знайшли непритомну 13-річну українку

Ілюстрація / Фото: Associated Press

Дівчина з України лежала на автобусній зупинці.

У польському Слупську Поморського воєводства знайшли непритомну 13-річну дівчину з України у стані алкогольної інтоксикації.

Про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на поліцію.

Дівчину знайшли непритомною на лавці на одній із зупинок громадського транспорту у Слупську напередодні новорічної ночі. Побачили її двоє хлопців, які проходили повз. Небайдужі викликали швидку. 

Дитину забрали до лікарні, де виявилося, що у неї було понад 1,7 проміле алкоголю. Вона також була під дією “легких” наркотиків. 

Їй провели детоксикацію. Після цього дівчину виписали додому.

"Випадок із неповнолітньою дівчиною, яка потрапила до реанімації після отруєння алкоголем і наркотиками – найяскравіший приклад передноворічних гулянь. На щастя, нічого страшного з нею не сталося. Протверезівши та надавши їй допомогу, вона пішла додому. У таких ситуаціях поліцію завжди сповіщають", - каже речник лікарні в Слупську Марцін Прусак.

Справою зайнялася поліція, яка передасть її до сімейного суду.

"Поліцейські встановили обставини події та встановили осіб, які знайшли дівчину. Вони також підготували документ, який передадуть до сімейного суду", - каже пресофіцер КМП у Слупську Якуб Багінський. 

Нагадаємо, підліток утік з Польщі до України, щоб побачитися із дівчиною з комп'ютерних ігор.

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Дата публікації
Перегляди
458
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