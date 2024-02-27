Була у розшуку понад 30 років: поліція арештувала учасницю терористичної організації

Німецька поліція арештувала жінку, яка була у розшуку понад 30 років.

У Берліні 26 лютого арештували 65-річну Даніель Клетте – терористку "Фракції Червоної Армії" (RAF), яку розшукували понад 30 років.

Про це пише Bild.

Терористка протягом 20 років жила в Берліні – ходила до магазинів, гуляла із собакою та спілкувалася із сусідами

Після цього Даніела Клетте переїхала до міста Кройцберг і жила у квартирі семиповерхового будинку зі своїм партнером. Під час обшуку житла було виявлено пістолет та два магазини.

Одна із сусідок розповіла, що Даніель Клетте називала себе Клаудією, "була дуже доброзичливою і постійно гуляла зі своїм собакою".

"Вона була дуже мила. У неї ще був собака, як і в мене. Великий білий собака. Вона терористка? Я зараз не можу в це повірити, я шокована", - сказала інша мешканка будинку.

"Фракція Червоної Армії" – німецька ліворадикальна терористича організація, яка діяла у ФРН та Західному Берліні від 1968 року і займалася вбивствами, викраденнями людей, захопленнями заручників та вибухами.

Від 1970 року до початку 1990-х років жертвами терористів стали 34 особи, зокрема поліцейські та високопоставлені представники бізнесу та політики.

Даніелу Клетте підозрюють у підриві 27 березня 1993 року нової в'язниці у місті Вайтерштадт та за напад із застосуванням вогнепальної зброї на посольство США у Бонні 13 лютого 1991 року.

Організація RAF офіційно вважається розпущеною, але поліція розшукує кількох активних учасників.

Німецький суд видав ордери на арешт у зв'язку з пограбуваннями, скоєними в період від 1999 по 2016 року, – коли троє терористів організації грабували супермаркети та інкасаторські машини, щоб фінансувати своє підпільне життя.

Нагадаємо, ХАМАС "націлився" на Єрусалим на Рамадан – Ізраїль готується до можливого нового удару.

Читайте також провідні новини дня: