"Була війна, а зараз – політика": у Дагестані чоловіки влаштували суперечку з працівницею військкомату (відео)

У Дагестані чоловіки намагаються бойкотувати "часткову" мобілізацію. Так, вони влаштували суперечку під військкоматом із працівницею установи.
Жінка переконує чоловіків у необхідності вирушити на війну проти України.
Про це свідчить відповідний відеозапис, викладений у Мережу.
"З початку самого лютого воюємо. Треба було! Це мій обов’язок!" – вигукує працівниця військкомату.
На це чоловіки їй відповідають, аби "сама йшла воювати". Вона переконує, що піде.
"Мій дід воював, щоб ти хліб білий їв!" – кричить жінка.
"Твій дід воював за мою батьківщину? Це була війна, а зараз – політика" – відповідають їй дагестанці.
На запитання про те, за що мають воювати діти з РФ, працівниця військкомату відповідає, що "діти воюватимуть за свою батьківщину".
Зауважимо, що Дагестан має один з найбільших показників смертності за перші пів року "спецоперації".
Нагадаємо, 22 вересня жителі Дагестану перекрили федеральну трасу на знак протесту проти "часткової" мобілізації в Росії.
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