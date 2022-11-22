Була застуджена і голодна: у Польщі дворічна дитина жила з матір'ю посеред лісу в наметі (фото)

У польському Гданську виявили 24-річну жінку, яка у лісі жила зі своєю дворічною дочкою в наметі. Матір затримали, а справу передали до сімейного суду.

Про це повідомляє TVN24 з посиланням на Головне управління муніципальної поліції в Гданську.

Про дитину, яка мешкала в наметі в лісі, поліцію сповістила соціальна працівниця. Вона повідомила, що троє дорослих, які також проживають у наметі, не хочуть пускати її та муніципальну варту.

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На місце виїхали поліцейські, які встановили особи чоловіка та двох жінок, серед яких 24-річна мати дитини. Коли поліція прибула, дитина була холодна і голодна, а з намету валив сигаретний дим.

Правоохоронці вкутали дитину ковдрами і викликали швидку допомогу. Після первинного огляду дівчинки лікарі виявили, що у неї переохолодження і вона має інфекцію верхніх дихальних шляхів.

Дитину госпіталізували до лікарню для подальшого обстеження. 24-річну матір дівчини затримали та доставили до відділку поліції. Зараз поліція з'ясовує точні обставини події.

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Зібрані матеріали у цій справі передано до сімейного суду. Подібні злочини у Польщі караються позбавленням волі до п’яти років.

Правоохоронці нагадують, що під час низьких температур багато людей ризикують померти чи отримати переохолодження. Тож просять, побачивши людину, яка лежить у парку, на вокзалі чи в будь-якому іншому нежитловому місці, не проходити байдуже повз і перевірити, чи не потребує вона допомоги. Про такі ситуації просять повідомляти екстреним службам.

Нагадаємо, у Польщі 36-річна українка пробігла за потягом залізничними коліями майже 3 кілометра. На одній зі станцій вона на мить вийшла на перон, не взявши з собою ані документів, ані телефон. Саме в цей момент потяг раптово рушив з місця. Не гаючи жодної хвилини, українка почала бігти за потягом, у якому залишилися діти.

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