Було зв'язане пуповиною з мертвою матір'ю: у Сирії вдочерили немовля, врятоване після землетрусу

У Сирії з-під завалів будинку врятували новонароджену дитину, прив’язану за пуповину до матері, яка загинула під час сильного землетрусу

У Сирії немовля, яке народилося під уламками будівлі, що зруйнувалася внаслідок нищівного землетрусу 6 лютого, вдочерили її тітка і дядько. Її мати, батько та четверо братів і сестер загинули. Новонароджена дівчинка пробула під завалами понад 10 годин.

Про це пише BBC.

Після того, як стало відомо про щасливу історію порятунку новонародженої дитини, тисячі людей запропонували удочерити дівчинку. Проте вона возєдналася зі своєю кровною родиною – тіткою та дядьком.

Її виписали з лікарні і передали родині після того, як тест ДНК підтвердив, що її тітка є кровною родичкою. Лікарі сказали, що дитина почуває себе добре.

"Тепер вона одна з моїх дітей, я не робитиму різниці між нею та своїми дітьми", - сказав її рідний дядько Халіл аль-Саваді у коментарі ЗМІ.

Дитину назвали на честь її покійної матері – Афраа. Невдовзі після того, як її врятували, немовля назвали Айя, що означає "чудо" арабською.

Будівля, в якій жила її сім'я, була однією з приблизно 50 зруйнованих землетрусом магнітудою 7,8.

За словами родичів, пологи у матері дівчинки почалися незабаром після землетрусу.

Її нова родина наразі проживає у родичів, оскільки дім пана Саваді та його дружини Гали також був зруйнований під час землетрусу.

Нагадаємо, на півночі Сирії витягнули новонароджену дитину з-під завалів будинку після землетрусу. Немовля було прив’язане за пуповину до матері, яка загинула. Відео порятунку з'явилося у Мережі. На кадрах видно, як чоловік вибігає з-під завалів будинку, тримаючи на руках крихітне немовля, вкрите пилом. Другий чоловік біжить з ковдрою, аби зігріти дитину при мінусовій температурі, третій — просить викликати швидку, яка відвезе її до лікарні.

Землетрус у Туреччині та Сирії

Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії, який стався 6 лютого, складає понад 46 тисяч людей. Серед них – щонайменше 40,6 тисячі в Туреччині.

У Туреччині у понеділок, 20 лютого, сталися два нові землетруси магнітудою 6,4 та 5,8 бала. Щонайменше 6 людей загинули та 294 особи зазнали поранень. Ще 18 із серйозними пораненнями доставили до Адани та Дертйол повітряним та наземним транспортом.

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