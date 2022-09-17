"Бульбофюрер" злякався: Лукашенко заявив, що Україна формує силові підрозділи для повалення влади у Білорусі

Фейковий президент Олександр Лукашенко знову придумав чергову маячню. Цього разу він заявив, що в Україні формуються силові підрозділи для повалення тоталітарної влади у Білорусі.

Лукашенко заявив, що таким чином Україна хоче повернути на територію республіки Радянський Союз.

Про це він сказав у промові, присвяченій Дню народної єдності Білорусі, який святкується щорічно 17 вересня. Відео із виступу Лукашенка публікує провладне білоруське видання "Белта".

"В Україні знайшли зручне місце. Сьогодні формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі і поверненню нас щонайменше до 1939 року", - сказав Лукашенко.

На відео помітно, що говорячи цю маячню, псевдопрезидент сприймає це за дійсність і дуже боїться. Тон голосу міняється, стає голоснішим, але це не приховує його страху.

Крім того, за його хворою фантазією, розвал України вже розпочався, а польські, литовські та латиські політики наївно "розраховують виторгувати собі майбутнє у нових геополітичних реаліях, аби це не означало".

"Розвал України вже розпочався. А польські, литовські та латиські політики, зважаючи на все, наївно розраховують виторгувати собі майбутнє в нових геополітичних реаліях. Дуже шкода, що наші сусіди не вивчили уроки історії. Але головне, щоб ми пам'ятали свій історичний досвід, а онукам нашим не довелося вибудовувати національну державність наново", - сказав Лукашенко.

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