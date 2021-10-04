Були п'яні: у Польщі трьох українців затримали за підпал птахоферми і проникнення до крамниці

Були п'яні: у Польщі трьох українців затримали за підпал птахоферми і проникнення до крамниці

Українцям загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

У Польщі затримали трьох громадян України, яких підозрюють у підпалі птахоферми і проникненні до крамниці.

Про це інформує "Польське радіо".

Записи відеокамер показали, як троє чоловіків перелазять через паркан, а один з них запалює вогонь біля однієї з будівель господарства.

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Польські правоохоронці встановили особи зловмисників і затримали їх. Це чоловіки у віці 23, 29 та 42 років — громадяни України. Один із паліїв виявився колишнім працівником ферми. Водночас він сам повідомив власника про пожежу.

Під час заходів на територію птахоферми прийшов власник сусідньої крамниці, який повідомив поліцію, що його магазин був зламаний. Опису відповідали двоє із затриманих паліїв.

Усі підозрювані були напідпитку. В організмі кожного з них виявили приблизно 2 проміле алкоголю. Українцям загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Польщі трагічно загинув 23-річний український заробітчанин.

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