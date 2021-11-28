Були вбиті гострою косою голоду: у головному католицькому храмі Нью-Йорка помолилися за жертв Голодомору

Були вбиті гострою косою голоду: у головному католицькому храмі Нью-Йорка помолилися за жертв Голодомору

Окреме звернення до учасників зібрання надіслав сенатор від Нью-Йорка Чарльз Шумер.

У соборі Святого Патрика - головному католицькому храмі Нью-Йорка - вшанували пам’ять загиблих унаслідок Голодомору-геноциду 1932-1933 років.

Про це пише Укрінформу.

Урочистий молебень у супроводі хору "Думка" відправили архієреї всіх конфесій українських церков, представлених у місті. У заходах взяли участь посол України у США Оксана Маркарова та постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Окреме звернення до учасників зібрання надіслав сенатор від Нью-Йорка Чарльз Шумер, який через смерть батька не зміг бути присутній особисто.

"Я вдячний за те, що насолоджувався любов'ю мого батька протягом багатьох десятиліть. Чого не скажеш про багатьох присутніх сьогодні в цій залі, чиї предки, як і наступні покоління ненароджених українців, були вбиті гострою косою голоду", - зауважив сенатор.

У головному католицькому храмі Нью-Йорка молилися за жертв Голодомору (5 фото)

На переконання Шумера, необхідно домагатися якомога ширшого визнання жахіття, яке пережили ці люди. Саме тому, підкреслив сенатор, він підтримав будівництво меморіалу жертвам Голодомору у Вашингтоні та став одним з авторів резолюції Сенату США про визнання Голодомору геноцидом, а також підтримує зусилля українського народу, спрямовані на те, аби розпоряджатися власною долею відповідно до демократичних принципів.

"Ці цінності важливі як ніколи, оскільки Росія нарощує кількість своїх військових на східному кордоні України. Сенат уважно спостерігатиме за тим, що там відбувається", - зауважив Шумер.

За його словами, Україна, переживши авторитарних убивць у минулому, здолає їх і надалі.

"Сталіна більше немає, Радянської Росії більше немає, а українці живуть. Хай живе український народ" - зауважив Шумер.

4 жовтня 2018 року Сенат США ухвалив резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. 18 грудня цей документ схвалила Палата представників.

Меморіал жертвам українського Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. був відкритий у Вашингтоні 2015 року.

Нагадаємо, 27 листопада, у четверту суботу місяця, в Україні вшановують День пам'яті жертв голодоморів. Пам'ятна дата була запроваджена указом президента України 1998-го. 2006-го законом України Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом.

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