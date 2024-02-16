“Було б ганьбою для Заходу”: прем’єр Баварії зробив різку заяву про війну в Україні

Розв’язана Росією війна проти України стала битвою військової техніки. Для країн Заходу було б ганебно, якби її нестача в ЗСУ призвела до перемоги Росії.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр німецької землі Баварії Маркус Зедер під час відкриття Мюнхенської безпекової конференції у п’ятницю, 16 лютого, передає Укрінформ.

“Було б ганьбою для Заходу і для нас, якби це призвело до перемоги Росії. Ось чому так важливо допомогти Україні, щоб вони могли захистити не лише себе, але й усіх нас", - наголосив він.

Німецький політик закликав, щоб на Мюнхенській безпековій конференції прозвучало чітке запевнення у подальшій підтримці України.

“Давайте надішлемо важливі послання на цій конференції: перш за все, ми стоїмо поруч з Україною. Другий момент - ми підтримуємо НАТО. Ми віддані НАТО. Це - спільнота цінностей, а не просто військовий альянс. Це - альянс спільних цінностей", - сказав Маркус Зедер.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про гарантії безпеки. Це відбулося під час візиту Володимира Зеленського до Берліна

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