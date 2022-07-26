Було чути гуркіт: у Великій Британії раптово перервалися теледебати кандидатів у прем'єри (відео)

У Великій Британії раптово перервалися теледебати кандидатів у прем'єри.
Перед тим у залі було чути гуркіт. Повідомляється, що це сталось через те, що ведуча раптово знепритомніла.
Про це повідомляє телеканал Talk TV в Twitter.
Дебати проходили між очільницею британського МЗС Ліз Трасс і ексглавою Мінфіну Ріші Сунаком. Раптово у залі почувся гуркіт. Повідомляється, що це ведуча знепритомніла.
"Кейт МакКанн знепритомніла під час прямого етеру сьогодні ввечері, і незважаючи на те, що в неї все гаразд, за порадою медиків ми не відновимо дебати. Ми приносимо вибачення нашим глядачам і слухачам", - йдеться в повідомленні телеканалу.
What on earth happened then? Hope everyone is ok! #TalkTV #TheSun pic.twitter.com/M9RvqVyCr3— Harry Rutter (@harryjohnrutter) July 26, 2022
Нагадаємо, Британія розширила санкційний список росіян.
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