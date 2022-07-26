Було чути гуркіт: у Великій Британії раптово перервалися теледебати кандидатів у прем'єри (відео)

Перед тим у залі було чути гуркіт. Повідомляється, що це сталось через те, що ведуча раптово знепритомніла.

Про це повідомляє телеканал Talk TV в Twitter.

Дебати проходили між очільницею британського МЗС Ліз Трасс і ексглавою Мінфіну Ріші Сунаком. Раптово у залі почувся гуркіт. Повідомляється, що це ведуча знепритомніла.

"Кейт МакКанн знепритомніла під час прямого етеру сьогодні ввечері, і незважаючи на те, що в неї все гаразд, за порадою медиків ми не відновимо дебати. Ми приносимо вибачення нашим глядачам і слухачам", - йдеться в повідомленні телеканалу.

Нагадаємо, Британія розширила санкційний список росіян.

Читайте також: