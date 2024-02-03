Було три постріли: нові подробиці розстрілу російського льотчика в Енгельсі

У Росії виклали свої версії подій з льотчиком Ту-95 Олегом Стегачовим.

Російські Telegram-канали повідомили подробиці інциденту з командиром екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майором Олегом Стегачовим. У нього, за інформацією ГУР Міноборони, стріляли у місті Енгельсі, де розташована авіабаза, з якої злітали російські літаки для ударів по Україні.

За повідомленням Telegram-каналу Baza, Стегачов і його друг - командир вогневих установок у відставці на ім’я Сергій - були поруч з гаражами на вулиці Петровського, коли пролунали три постріли.

Після приїзду поліції на місці було виявлено три гільзи начебто від травматичної зброї та металеву колбу-наконечник.

Російські пропагандисти не уточнили, чи було поранено Стегачова. Натомість вони запевняють, що військовий льотчик нібито пішов у відставку ще до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну і зараз працює в Красноярській комерційній авіакомпанії. Однак, чому він у п’ятничний вечір перебував у місті Енгельсі - за 3,5 тисячі кілометрів від місця своєї “цивільної роботи”, пропагандисти не пояснюють.

Інший російський Telegram-канал Fighterbomber заявляє, що льотчик внаслідок інциденту потрапив до лікарні з несерйозним пораненням після “побутового конфлікту”.

Офіційних заяв від Міноборони РФ з приводу розстрілу російського льотчика досі не було.

Нагадаємо, 26 грудня 2022 року внаслідок удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-2" міг бути знищений пункт управління авіабази. За інформацією міноборони РФ, внаслідок удару загинули троє російських військових. За іншими даними, тоді загинули 17 російських військових.

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