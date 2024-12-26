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Було ветераном військових перевезень: Плетенчук розповів про затонуле російське судно Ursa Major (відео)

Було ветераном військових перевезень: Плетенчук розповів про затонуле російське судно Ursa Major (відео)

Судно РФ Ursa Major

Експерти називають суховантаж Ursa Major транспортним флагманом оборонної логістики РФ.

Російське судно Ursa Major, яке затонуло, було ветераном військових перевезень РФ.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканала "Ми – Україна".

Плетенчук зазначив, що суховантаж був задіяний під час роботи так званого "Сирійського експресу" і фактично постійно доправляв все необхідне для існування військової бази в Тартусі.

"Деякі експерти називають його транспортним флагманом оборонної логістики РФ… Він (суховантаж – ред.) перевозив доволі складне та коштовне обладнання. І, нагадую, що останні півроку через відсутність цього обладнання вони не могли завантажувати "Калібри". Для них ця втрата дуже важка", – додав речник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, біля берегів Іспанії затонув російський корабель Ursa Major, який перевозив військову техніку. Це сталося 23 грудня після вибуху у машинному відділенні судна, через що воно перекинулося.

Біля берегів Іспанії російське судно потроху йде на дно

Біля берегів Іспанії російське судно потроху йде на дно

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