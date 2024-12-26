Було ветераном військових перевезень: Плетенчук розповів про затонуле російське судно Ursa Major (відео)

Російське судно Ursa Major, яке затонуло, було ветераном військових перевезень РФ.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканала "Ми – Україна".

Плетенчук зазначив, що суховантаж був задіяний під час роботи так званого "Сирійського експресу" і фактично постійно доправляв все необхідне для існування військової бази в Тартусі.

"Деякі експерти називають його транспортним флагманом оборонної логістики РФ… Він (суховантаж – ред.) перевозив доволі складне та коштовне обладнання. І, нагадую, що останні півроку через відсутність цього обладнання вони не могли завантажувати "Калібри". Для них ця втрата дуже важка", – додав речник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, біля берегів Іспанії затонув російський корабель Ursa Major, який перевозив військову техніку. Це сталося 23 грудня після вибуху у машинному відділенні судна, через що воно перекинулося.

Біля берегів Іспанії російське судно потроху йде на дно

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