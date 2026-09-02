Були невдоволені відповіддю: 34-річний українець заявив, що його побила поліція у Польщі

Українець звинуватив польську поліцію у побитті / © inpoland

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У Польщі працівники поліції у відділку нібито побили 34-річного українця, якого підозрюють у шахрайстві.

Про це пише польське видання Onet.

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У чому звинувачують українця

Інцидент стався у Зеленій Гурі. Там у липні затримали 34-річного українця Дмитра, який брав сумку з грошима у літньої жінки. Виявилось, що польку обманули шахраї за схемою «ваш онук у небезпеці».

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Після цього підозрюваного українця доправили до відділку поліції на допит. Зголом чоловік та його адвокат заявили про побиття.

Адвокат українця розповів про побиття свого підзахисного

Чоловік досі залишається під вартою. Його адвокат, Тимотеуш Папроцький, зв’язався з ним. 34-річний чоловік надав своєму адвокату детальну інформацію про напад, який нібито стався в день його арешту.

«Мій клієнт описує це як подію перед фактичним допитом, під час того, що можна назвати попередньою, неформальною співбесідою. Перекладача не було. Мій клієнт володіє базовою польською мовою, тому офіцери змогли спілкуватися з ним простими реченнями», — сказав Папроцький виданню Onet.

Адвокат захисту зазначає, що Пащин під час допиту «надавав інформацію та давав поліції доступ до свого телефону та повідомлень».

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«З моєї точки зору, він розкрив усе, що було потрібно поліції. Однак, коли офіцери не були задоволені його відповідями, один із них двічі вдарив його ззаду у скроню та вухо. Він упав на землю та отримав ще два удари по голові та шиї. Потім офіцери підняли його та посадили назад на стілець. Його руки були закуті в кайданки за спиною весь час», — каже адвокат.

За словами адвоката Папроцького, чоловік втратив слух на одне вухо внаслідок ударів. Він не відновив його донині.

У поліції все заперечують

Головне управління поліції міста Зелена Гура рішуче заперечує ці звинувачення. Заступниця інспектора поліції Малгожата Станіславська повідомила Onet, що на прохання коменданта було проведено внутрішнє розслідування. Згідно з висновками, «поліцейські не вчинили дисциплінарного проступку, пов’язаного зі зловживанням владою шляхом надмірного застосування сили — побиття громадянина України».

Наразі триває розслідування щодо ймовірного нападу на громадянина України.

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